Без Криса Пратта: Марио в трейлере мультика Super Mario вернули голос из игр

Вчера в Сети опубликовали первый тизер экранизации Super Mario. Фанаты приняли ролик очень тепло, однако отметили одну большую проблему — аудитории совсем не понравилось, как Крис Пратт озвучил Марио.

На канале CarlosJulio20 появился отрывок из ролика, в котором Криса Пратта заменили на Чарльза Мартине — он считается профессиональным актёром озвучки и голосом Марио в видеоиграх. Также он озвучивал Луиджи, Варио и других героев франшизы. Можно услышать чёткий итальянский акцент.

В комментариях к ролику отмечают, что теперь стало намного лучше. Криса Пратта критикуют за то, что он не внёс какую-то особенность в озвучку Марио — будто бы актёр озвучил героя своим обычным голосом.

В целом фанаты с восторгом приняли ролик. Аудитория похвалила качество анимации, атмосферу и озвучку Боузера, над которой работал Джек Блэк. Премьера фильма состоится 7 апреля 2023 года.