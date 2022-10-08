NAVI выиграла дебютную встречу на The International 2022 по Dota 2

Natus Vincere победила nouns в матче 1-го тура квалификации последнего шанса на The International 2022. Серия закончилась со счётом 2:0 в пользу пятёрки Алексея Solo Березина.
В первом сете NAVI уверенно развивала своё преимущество на протяжении всей игры и без каких-либо проблем одержала победу. Вторая карта вышла более напряжённой из-за ряда ошибок, однако хороший драфт на поздней стадии позволил «рождённым побеждать» закончить серию со счётом 2:0.
Следующий матч Natus Vincere проведёт сразу после небольшой паузы — соперником станет филиппинский коллектив Polaris Esports.
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