Видео: как культовая Max Payne 2 выглядела бы в 2022 году

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают демонстрировать всю мощь движка Unreal Engine 5. В этот раз они добрались до потенциального ремейка Max Payne 2, который прямо сейчас разрабатывается в стенах Remedy.
Как и всегда, TeaserPlay подчеркнули, что они лишь показывают теоретическую версию ремейка Max Payne 2. В данном случае важно, что на Unreal Engine 5 можно сделать абсолютно любую игру: будь то линейный шутер в небольших локациях или масштабное ролевое приключение с гигантским открытым миром.
Что касается сборника ремейков Max Payne 1&2 от Remedy, то она находится на начальном этапе — релиз обещают на PS5, Xbox Series и ПК. В качестве движка Remedy взяла собственную технологию Northlight, на ней выпускали Control и сейчас делают Alan Wake 2.
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