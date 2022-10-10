На Game Pass приходится всего 18% выручки Xbox

Бразильский регулятор опубликовал документы, посвящённые сделке Microsoft и Activision Blizzard. Из них стало известно, что выручка сервиса Game Pass за фискальный 2021 год составила $ 2,9 млрд. Речь идёт лишь о консольной версии подписки — данных о ПК-версии нет.
Из документа неясно, входит ли сюда полная выручка с Game Pass или цифра включается в себя в том числе покупки игр по акциям. Также непонятно, сколько Microsoft тратит на продвижение сервиса. Но если судить по этой цифре без учёта всех вводных, то $ 2,9 млрд — это около 18% от всей выручки игрового подразделения компании за прошлый год.
Сама Microsoft не делится денежными успехами Game Pass и предпочитает лишь называть число подписчиков. По состоянию на январь 2022 года их количество перевалило за 25 млн.
- 10 октября 2022
-
16:41
-
16:12
-
16:08
-
15:59
-
15:44
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
13:42
-
13:41
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
11:32
-
10:36
-
10:22
-
09:43
-
08:46
-
04:50
- 9 октября 2022
-
18:51
-
17:43
-
17:14
-
16:42
-
16:32
-
16:00
-
15:03
-
14:57
-
14:40