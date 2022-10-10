На Game Pass приходится всего 18% выручки Xbox

Бразильский регулятор опубликовал документы, посвящённые сделке Microsoft и Activision Blizzard. Из них стало известно, что выручка сервиса Game Pass за фискальный 2021 год составила $ 2,9 млрд. Речь идёт лишь о консольной версии подписки — данных о ПК-версии нет.

Из документа неясно, входит ли сюда полная выручка с Game Pass или цифра включается в себя в том числе покупки игр по акциям. Также непонятно, сколько Microsoft тратит на продвижение сервиса. Но если судить по этой цифре без учёта всех вводных, то $ 2,9 млрд — это около 18% от всей выручки игрового подразделения компании за прошлый год.

Сама Microsoft не делится денежными успехами Game Pass и предпочитает лишь называть число подписчиков. По состоянию на январь 2022 года их количество перевалило за 25 млн.