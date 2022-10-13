Превращение в паучиху и лютый экшен — вышел новый трейлер Bayonetta 3

Platinum Games презентовала свежий трейлер Bayonetta 3. В ролике показали много геймплейных кадров с Байонеттой и новой героиней по имени Виола. В видео боевая дама трансформируется в большую паучиху, чтобы преодолевать препятствия, оно также демонстрирует много отрывков из битв с боссами и массу разнообразного экшена.

Авторы напомнили, что в этот раз сражения и экшен будут более масштабными. Ведьма сможет в бою призывать и управлять демонами — это можно будет делать даже во время Witch Time (замедление времени). А само действо развернётся в Токио, горах Китая и в других живописных и атмосферных местах.

Bayonetta 3 выйдет только на Nintendo Switch 28 октября. В игре будет локализация на русском языке, но официально в России она продаваться не будет.