Создатели NieR: Automata и Bayonetta готовы продаться, но сохранить свободу

Новый генеральный директор PlatinumGames Ацуси Инаба рассказал изданию VGC, что студия открыта для предложений о продаже. Главным условием станет творческая свобода.

В пример Инаба привёл Microsoft и Activision Blizzard, между которыми будет много взаимного уважения, считает глава PlatinumGames.

Я не думаю, что Microsoft собирается управлять Activision настолько, чтобы лишить их творческой свободы. Там будет много взаимного уважения, и Activision сможет делать то, что у неё получается лучше всего. Именно это важно и для нас, какую бы форму не приняло сотрудничество.

Инаба также считает странным, что японские компании проявляют пассивность и редко объединяются с западными. Ранее аналитик доктор Серкан Тото заявил, что корпорациям вроде Microsoft будет трудно купить студии Страны восходящего солнца, потому что они владеют акциями друг друга. Кроме этого, существуют культурные и языковые барьеры.

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