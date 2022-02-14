Создатели NieR: Automata и Bayonetta готовы продаться, но сохранить свободу
Поделиться
Новый генеральный директор PlatinumGames Ацуси Инаба рассказал изданию VGC, что студия открыта для предложений о продаже. Главным условием станет творческая свобода.
В пример Инаба привёл Microsoft и Activision Blizzard, между которыми будет много взаимного уважения, считает глава PlatinumGames.
Я не думаю, что Microsoft собирается управлять Activision настолько, чтобы лишить их творческой свободы. Там будет много взаимного уважения, и Activision сможет делать то, что у неё получается лучше всего. Именно это важно и для нас, какую бы форму не приняло сотрудничество.
Инаба также считает странным, что японские компании проявляют пассивность и редко объединяются с западными. Ранее аналитик доктор Серкан Тото заявил, что корпорациям вроде Microsoft будет трудно купить студии Страны восходящего солнца, потому что они владеют акциями друг друга. Кроме этого, существуют культурные и языковые барьеры.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
22:59
-
22:17
-
21:10
-
20:18
-
19:45
-
19:24
-
19:21
-
18:39
-
18:38
-
18:08
-
18:07
-
17:34
-
17:02
-
16:01
-
15:23
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:22
-
13:50
-
13:25
-
13:03
-
13:01
-
12:31
-
12:09
-
11:37
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:52
-
10:25
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:27
Партнерский контент