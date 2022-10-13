Системные требования «Человека-паука: Майлз Моралес» для ПК
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Сегодня Sony назначила точную дату выхода супергеройского приключения «Человек-паук: Майлз Моралес» на ПК. Игра выйдет на платформе 18 ноября. Издатель вдогонку обнародовал подробные системные требования экшена.
Новость по теме«Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК в ноябре
ПК-версия «Майлза Моралеса» получит современную трассировку лучей, разблокированную частоту кадров, а также поддержку широкоформатных мониторов, вариативную настройку управления на клавиатуре и мыши и другие улучшения.
Подробные системные требования игры «Человек-паук: Майлз Моралес»
Минимальные (720р при 30 FPS)
Качество графики: очень низкое.
- Процессор — Intel Core i3-4160 или эквивалент AMD.
- Видеокарта — GTX 950 или эквивалент AMD.
- Оперативная память — 8 ГБ.
- Место на диске (HDD) — 75 ГБ.
Рекомендуемые (1080р при 60 FPS)
Качество графики: среднее.
- Процессор — Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600.
- Видеокарта — GTX 1060 или Radeon RX 580.
- Оперативная память — 16 ГБ.
- Место на диске (SSD) — 75 ГБ.
Высокие (4К при 60 FPS)
Качество графики: очень высокое.
- Процессор — Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600.
- Видеокарта — RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.
- Оперативная память — 16 ГБ.
- Место на диске (SSD) — 75 ГБ.
Трассировка лучей (1440р при 60 FPS или 4К при 30 FPS)
Качество графики: высокое.
Качество рейтрейсинга: высокое.
- Процессор — Intel Core i5-11600k или AMD Ryzen 7 3700X.
- Видеокарта — RTX 3070 или Radeon RX 6900 XT.
- Оперативная память — 16 ГБ.
- Место на диске (SSD) — 75 ГБ.
Полная трассировка лучей (4К при 60 FPS)
Качество графики: высокое.
Качество рейтрейсинга: очень высокое.
- Процессор — Intel Core i7-12700k или AMD Ryzen 9 5900X.
- Видеокарта — RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT.
- Оперативная память — 32 ГБ.
- Место на диске (SSD) — 75 ГБ.
Фото: Sony Interactive Entertainment
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