Российская BetBoom Team прервала серию поражений на The International 2022 по Dota 2

Состав BetBoom Team по Dota 2 на старте второго дня групповой стадии смог выиграть первую карту в рамках The International 2022 — команда Акбара SoNNeikO Бутаева повела в счёте в серии с Hokori из Перу.

Новость по теме Российская BetBoom не выиграла ни единой карты в первый день The International 2022

Российская команда на стадии драфта смогла получить несколько сигнатурных персонажей, в том числе Nature's Prophet на керри и Pangolier в мид. Стадия лайнинга и мид-гейм оказались для BB Team неудачными, но после получаса игры коллектив смог подловить противника на ошибках и перевернуть ход встречи.

В настоящий момент продолжается вторая карта встречи между BetBoom и Hokori. Сегодня российская команда также сыграет против азиатской пятёрки BOOM.

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