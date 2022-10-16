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Российская BetBoom Team прервала серию поражений на The International 2022 по Dota 2

Российская BetBoom Team прервала серию поражений на The International 2022 по Dota 2
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Состав BetBoom Team по Dota 2 на старте второго дня групповой стадии смог выиграть первую карту в рамках The International 2022 — команда Акбара SoNNeikO Бутаева повела в счёте в серии с Hokori из Перу.

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Российская BetBoom не выиграла ни единой карты в первый день The International 2022

Российская команда на стадии драфта смогла получить несколько сигнатурных персонажей, в том числе Nature's Prophet на керри и Pangolier в мид. Стадия лайнинга и мид-гейм оказались для BB Team неудачными, но после получаса игры коллектив смог подловить противника на ошибках и перевернуть ход встречи.

Dota 2. The International 11. Группа A
16 октября 2022, воскресенье. 07:00 МСК
Hokori
Окончен
1 : 1
BetBoom Team

В настоящий момент продолжается вторая карта встречи между BetBoom и Hokori. Сегодня российская команда также сыграет против азиатской пятёрки BOOM.

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