Российская BetBoom не выиграла ни единой карты в первый день The International 2022

Подошёл к концу первый игровой день The International 2022 по Dota 2. К сожалению, хуже всех на турнире себя показывает российская BetBoom — коллективу не удалось выиграть ни одной карты из шести в противостояниях с Gaimin Gladiators, Royal Never Give Up и Team Liquid. Это худший старт на турнире. Во время игры заметны проблемы у команды с выбором героев и моральной составляющей.

Теперь состав Акбара SoNNeikO Бутаева вряд ли сможет попасть в верхнюю сетку турнира — для выхода в плей-офф составу необходимо опередить как минимум BOOM и Soniqs. Во второй игровой день, 16 октября, BetBoom Team сыграет два матча: соперниками станут как раз азиатская BOOM Esports и Hokori из Перу.

