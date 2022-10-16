Бывшая актриса озвучивания Bayonetta призывает фанатов бойкотировать третью часть

Актриса Хеллена Тейлор озвучила Байонетту в Bayonetta и Bayonetta 2, но в третьей игре серии она отказалась подарить свой голос ведьме. Причина — слишком малый, по её мнению, гонорар. Platinum Games предложила Тейлор за полную озвучку героини в новом экшене $ 4 тыс. При этом прошлые выпуски слэшера принесли студии около $ 450 млн.

Хеллена считает, что предложенный гонорар слишком мал, хотя она не просила за свою работу огромных денег. Она лишь хотела, чтобы её труд оплачивался достойно. Женщина также призвала фанатов бойкотировать скорый релиз Bayonetta 3.

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Глава Platinum Games, в свою очередь, отреагировал на заявление актрисы, не упомянув её прямо, но попросив игроков остерегаться «проявления лжи». Знаменитую ведьму в Bayonetta 3 озвучила Дженнифер Хейл — актриса ранее подарила свой голос женской версии капитана Шепарда из космической саги Mass Effect.

Bayonetta 3 выходит только на Nintendo Switch 28 октября.