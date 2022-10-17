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Team Spirit и Team Secret сыграли вничью на групповой стадии The International 2022

Team Spirit и Team Secret сыграли вничью на групповой стадии The International 2022
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Российская команда Team Spirit разделила очки с Team Secret из Европы в ходе шестого тура группового этапа The International 2022, главного чемпионата по киберспортивной игре Dota 2.

На первой карте противостояния «драконы» уверенно реализовали драфт с Troll Warlord и Leshrac, наращивая темп по ходу всей игры, — спустя полчаса соперники были вынуждены сдаться.

Во второй игре уже Team Secret лидировала по золоту и опыту, а попытки Spirit перевести игру в позднюю стадию оказались напрасны: ошибки российской команды вместе с ярким исполнением «секретных» предопределили исход игры.

Dota 2. The International 11. Группа B
17 октября 2022, понедельник. 07:00 МСК
Team Secret
Окончен
1 : 1
Team Spirit

Сейчас Team Spirit и Team Secret идут с одинаковым результатом 7:5 и делят третье место в группе B. Следующий матч «драконы» проведут в 11:30 с Tundra Esports.

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