Семь из восьми участников китайской RNG заболели COVID-19 во время The International 2022

Китайский клуб Royal Never Give Up сообщил, что почти все представители команды сдали положительные тесты на коронавирус во время третьего игрового дня чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

Первым ещё утром заболел мидер Лу Somnus Яо — ему стало плохо во время матча с PSG.LGD, после чего его госпитализировали: следующие игры он провёл в изоляции от остальной команды.

Теперь же заразились все остальные члены заявки RNG, кроме саппорта Йап xNova Джиан Вея — ещё три игрока основного состава, главный тренер и два менеджера. Пока неизвестно, будет ли допущена команда до следующих матчей The International 2022.

До сегодняшнего дня Royal Never Give Up лидировала в группе А, выиграв девять карт из десяти. Сегодня китайский коллектив проиграл все четыре игры.

