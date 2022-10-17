Эмма Д’Арси из «Дома дракона» в восторге от Мэтта Смита
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В сериале «Дом дракона» снялась Эмма Д’Арси. Она играет повзрослевшую Рейниру Таргариен, роль которой в юности исполняла Милли Олкок. Д'Арси рассказала о совместной работе с Мэттом Смитом.
По словам актрисы, она очень благодарна Мэтту Смиту, поскольку за время работы смогла многому у него научиться. Д'Арси очень нервничала, потому что чувствовала, что находилась не в своей тарелке, однако «особая аура» Смита помогла актрисе.
Господи, я очень благодарна Мэтту. Я многому научилась у него. Я научилась играть даже в напряжённой обстановке. Он научил меня, как игнорировать различные трудности, нехватку времени, да и вообще всему тому, что связано со съёмками такого масштаба.
Сегодня вышла девятая серия «Дома дракона», также HBO сразу выпустила и трейлер 10-го эпизода — он станет финальным для первого сезона.
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