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Team Spirit потерпела первое поражение на The International 2022 по Dota 2

Team Spirit потерпела первое поражение на The International 2022 по Dota 2
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Российская команда Team Spirit уступила Tundra Esports из Европы в матче группового этапа The International 2022. Это первая проигранная серия для «драконов» на этом чемпионате мира по Dota 2.

На первой карте Spirit выбрала Shadow Field в качестве керри и долгое время удерживала равенство по графикам, однако связка Lifestealer и Tusk оказалась сильнее.

Во второй игре европейский коллектив лучше провёл лайн-стадию, а в поздней игре справиться с Naga Siren на первой позиции оказалось почти невозможно.

Dota 2. The International 11. Группа B
17 октября 2022, понедельник. 13:05 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Tundra Esports

Завтра Team Spirit проведёт ещё два матча — с beastcoast и Team Aster. Сейчас действующие победители The International занимают пятое место в группе А.

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