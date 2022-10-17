Team Spirit потерпела первое поражение на The International 2022 по Dota 2

Российская команда Team Spirit уступила Tundra Esports из Европы в матче группового этапа The International 2022. Это первая проигранная серия для «драконов» на этом чемпионате мира по Dota 2.
На первой карте Spirit выбрала Shadow Field в качестве керри и долгое время удерживала равенство по графикам, однако связка Lifestealer и Tusk оказалась сильнее.
Во второй игре европейский коллектив лучше провёл лайн-стадию, а в поздней игре справиться с Naga Siren на первой позиции оказалось почти невозможно.
Завтра Team Spirit проведёт ещё два матча — с beastcoast и Team Aster. Сейчас действующие победители The International занимают пятое место в группе А.
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