Стартовала предзагрузка Call of Duty: Modern Warfare 2
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На консолях и ПК началась предварительная загрузка боевика Call of Duty: Modern Warfare 2. Игра со всеми режимами, включая Warzone 2, весит 72 ГБ на всех платформах.
Завтра, 20 октября, все, кто предзаказал экшен, смогут начать прохождение сюжетной кампании. Доступ к мультиплееру и кооперативу откроется 28 октября, а новая итерация королевской битвы станет доступна 16 ноября — после старта первого сезона.
За прохождение сюжета пользователи получат 18 уникальных наград, которые можно будет использовать в мультиплеере, кооперативе и в Warzone 2. Проходя миссии, пользователи смогут разблокировать четыре оперативника, один чертёж винтовки, несколько жетонов, которые временно увеличивают опыт, а также визитки и эмблемы.
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