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За прохождение кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 наград

За прохождение кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 наград
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Activision объявила, что за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 различных наград. Их можно будет использовать в мультиплеере и Warzone 2, которая выйдет 16 ноября этого года. Проходя миссии, пользователи смогут разблокировать четыре оперативника, один чертёж винтовки, несколько жетонов, которые временно увеличивают опыт, а также визитки и эмблемы.

Издатель напомнил, что доступ к сюжетной кампании для предзаказавших шутер откроется на восемь дней раньше официальной премьеры боевика — 20 октября. При этом все награды можно разблокировать в любое удобное время. Игра официально поступит в продажу 28 октября.

Награды за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2

Награды за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2

Фото: Activision

Список наград за прохождение сюжета Call of Duty: Modern Warfare 2:

  1. визитная карточка Soap’s Determination;
  2. эмблема «Что сделано, то сделано»;
  3. 30-минутный жетон двойного опыта;
  4. 30-минутный жетон двойного опыта для оружия;
  5. визитка «Связанный цепью»;
  6. оперативник Чуй;
  7. 30-минутный жетон двойного опыта;
  8. 30-минутный жетон двойного опыта для оружия;
  9. визитка «Газ»;
  10. оперативник Нова;
  11. жетон двойного опыта на 1 час;
  12. жетон опыта двойного опыта для оружия на 1 час;
  13. визитная карточка Shadow Company Ops;
  14. оперативник Рейес;
  15. жетон двойного опыта на 1 час;
  16. жетон опыта двойного для оружия на 1 час;
  17. оперативник Хатч;
  18. чертёж оружия «Гвардии Союза» (даётся по завершении кампании — это чертёж личной винтовки капитана Прайса).

Недавно известный инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил слухи о том, что в 2023 году Activision выпустит расширение, которое будет включать много мультиплеерных карт и дополнительную сюжетную кампанию.

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