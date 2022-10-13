За прохождение кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 наград

Activision объявила, что за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 различных наград. Их можно будет использовать в мультиплеере и Warzone 2, которая выйдет 16 ноября этого года. Проходя миссии, пользователи смогут разблокировать четыре оперативника, один чертёж винтовки, несколько жетонов, которые временно увеличивают опыт, а также визитки и эмблемы.
Издатель напомнил, что доступ к сюжетной кампании для предзаказавших шутер откроется на восемь дней раньше официальной премьеры боевика — 20 октября. При этом все награды можно разблокировать в любое удобное время. Игра официально поступит в продажу 28 октября.
Награды за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Activision
Список наград за прохождение сюжета Call of Duty: Modern Warfare 2:
- визитная карточка Soap’s Determination;
- эмблема «Что сделано, то сделано»;
- 30-минутный жетон двойного опыта;
- 30-минутный жетон двойного опыта для оружия;
- визитка «Связанный цепью»;
- оперативник Чуй;
- 30-минутный жетон двойного опыта;
- 30-минутный жетон двойного опыта для оружия;
- визитка «Газ»;
- оперативник Нова;
- жетон двойного опыта на 1 час;
- жетон опыта двойного опыта для оружия на 1 час;
- визитная карточка Shadow Company Ops;
- оперативник Рейес;
- жетон двойного опыта на 1 час;
- жетон опыта двойного для оружия на 1 час;
- оперативник Хатч;
- чертёж оружия «Гвардии Союза» (даётся по завершении кампании — это чертёж личной винтовки капитана Прайса).
Недавно известный инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил слухи о том, что в 2023 году Activision выпустит расширение, которое будет включать много мультиплеерных карт и дополнительную сюжетную кампанию.
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