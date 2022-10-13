За прохождение кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 наград

Activision объявила, что за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 различных наград. Их можно будет использовать в мультиплеере и Warzone 2, которая выйдет 16 ноября этого года. Проходя миссии, пользователи смогут разблокировать четыре оперативника, один чертёж винтовки, несколько жетонов, которые временно увеличивают опыт, а также визитки и эмблемы.

Издатель напомнил, что доступ к сюжетной кампании для предзаказавших шутер откроется на восемь дней раньше официальной премьеры боевика — 20 октября. При этом все награды можно разблокировать в любое удобное время. Игра официально поступит в продажу 28 октября.

Награды за прохождение сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 Фото: Activision

Список наград за прохождение сюжета Call of Duty: Modern Warfare 2:

визитная карточка Soap’s Determination; эмблема «Что сделано, то сделано»; 30-минутный жетон двойного опыта; 30-минутный жетон двойного опыта для оружия; визитка «Связанный цепью»; оперативник Чуй; 30-минутный жетон двойного опыта; 30-минутный жетон двойного опыта для оружия; визитка «Газ»; оперативник Нова; жетон двойного опыта на 1 час; жетон опыта двойного опыта для оружия на 1 час; визитная карточка Shadow Company Ops; оперативник Рейес; жетон двойного опыта на 1 час; жетон опыта двойного для оружия на 1 час; оперативник Хатч; чертёж оружия «Гвардии Союза» (даётся по завершении кампании — это чертёж личной винтовки капитана Прайса).

Недавно известный инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил слухи о том, что в 2023 году Activision выпустит расширение, которое будет включать много мультиплеерных карт и дополнительную сюжетную кампанию.