Tundra обыграла OG и вышла в полуфинал верхней сетки The International 2022

Команда Tundra Esports начала выступление в плей-офф чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 с победы. В европейском дерби пятёрка Неты 33 Шапиры уверенно разобралась с OG — 2:0.

На первой карте серии игроки Tundra значительно лучше провели стадию драфта, выбрав крайне агрессивных персонажей против Morphling и Oracle. Ранее давление привело к желаемому результату, и коллектив Михаила Misha Агатова был вынужден сдаться после 24 минут игры.

Во втором сете преимущество по выбранным персонажам, казалось, было за OG. Европейская команда пикнула своих лучших героев, хорошо провела стадию лайнинга и первые минуты мид-гейма — однако затем стратегия Tundra с Spirit Breaker и Earthshaker против Phantom Lancer позволила перевернуть ход встречи.

Обе команды проведут свои следующие матчи в рамках первенства мира по Dota 2 уже завтра. Tundra в полуфинале верхней сетки сразится с победителем встречи Liquid — Aster, а OG сыграет в серии на вылет против Gaimin Gladiators.