PSG.LGD обыграла BOOM в матче на вылет с The International 2022 по Dota 2
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Китайская команда PSG.LGD победила в матче второго раунда нижней сетки The International 2022. Пятёрка из Поднебесной уверенно разобралась с филиппинской BOOM Esports — 2:0.
PSG.LGD показала превосходство в индивидуальном исполнении и командных действиях, не оставив BOOM ни единого шанса. Как максимум азиатская команда чуть удачнее провела стадию лайнинга во второй игре, но не смогла развить это преимущество и быстро растеряла полученный гандикап.
Dota 2. The International 11. Раунд 2 (нижняя сетка)
21 октября 2022, пятница. 12:10 МСК
PSG.LGD
Окончен
2 : 0
BOOM Esports
Послезавтра китайский коллектив сразится против Beastcoast из Перу. BOOM покидает турнир, занимая 9-12-е место на чемпионате мира по Dota 2.
The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 17 млн.
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