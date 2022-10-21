Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PSG.LGD обыграла BOOM в матче на вылет с The International 2022 по Dota 2

PSG.LGD обыграла BOOM в матче на вылет с The International 2022 по Dota 2
Комментарии

Китайская команда PSG.LGD победила в матче второго раунда нижней сетки The International 2022. Пятёрка из Поднебесной уверенно разобралась с филиппинской BOOM Esports — 2:0.

PSG.LGD показала превосходство в индивидуальном исполнении и командных действиях, не оставив BOOM ни единого шанса. Как максимум азиатская команда чуть удачнее провела стадию лайнинга во второй игре, но не смогла развить это преимущество и быстро растеряла полученный гандикап.

Dota 2. The International 11. Раунд 2 (нижняя сетка)
21 октября 2022, пятница. 12:10 МСК
PSG.LGD
Окончен
2 : 0
BOOM Esports

Послезавтра китайский коллектив сразится против Beastcoast из Перу. BOOM покидает турнир, занимая 9-12-е место на чемпионате мира по Dota 2.

The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 17 млн.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022