Call of Duty: Modern Warfare 2 стала большим хитом в Steam

Вчера стартовал ранний доступ к сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2, который оказался очень популярен среди фанатов франшизы — пиковый онлайн превысил 95 000 человек.
Для серии это не рекорд, поскольку в оригинальной Modern Warfare 2 (112 тыс.) и Black Ops (118 тыс.) игроков всё же было больше, однако тех результатов смогли добиться именно мультиплеерные режимы. Свежая MW2 имеет все шансы превзойти результаты всех своих предшественников. Интерес к сюжетной кампании уже куда выше, чем когда-либо было у серии.
Полноценный релиз новинки состоится 28 октября, а уже 16 ноября выпустят условно-бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone 2 — и, учитывая колоссальный успех оригинала, сиквел батл-рояля наверняка привлечёт миллионную армию фанатов жанра.
Call of Duty вернулась в Steam впервые с 2017 года. Последние четыре игры серии: Black Ops 4, Modern Warfare (2019), Black Ops: Cold War и Vanguard — на ПК выходили исключительно в Battle.net.
- 21 октября 2022
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