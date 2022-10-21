Источник: Netflix уже делает ещё два новых сезона «Ведьмака»

Лорен Хиссрич и остальные авторы уже пишут сценарий 4 и 5 сезонов сериала «Ведьмак» от Netflix. Об этом сообщили источники издания Redanian Intelligence. По словам журналистов, сюжет обоих сезонов будет полностью готов в 2023 году. О том, что шоу продлили на два сезона, стало известно ещё в сентябре.

Съёмки 3 сезона «Ведьмака» уже завершены. Его премьера должна состоятся летом 2023 года. Точная дата выхода пока неизвестна. В нём в главных ролях вновь снялись Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Новость по теме Netflix назвал дату выхода третьего сезона «Ведьмака»

Кроме того, Netflix готовит спин-офф «Ведьмака» под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin). В шоу снялись Ленни Генри, Мишель Йео, Софиа Браун, Дилан Моран, Франческа Миллс и многие другие. Релиз приквела намечен на 25 декабря.

Сюжет «Ведьмака: Происхождение» развернётся задолго до истории Геральта. В сериале расскажут про первого ведьмака и затронут тему начала сопряжения сфер, которые в будущем приведут к катаклизму и событиям, известным по играм и книгам по франшизе «Ведьмак».