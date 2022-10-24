Съёмки второго сезона «Дома дракона» стартуют в начале 2023 года

В большом интервью изданию Variety шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал рассказал о примерных сроках производства второго сезона. По его словам, к съёмкам продолжения приступят уже в начале 2023 года. Прямо сейчас авторы дорабатывают сценарий шоу и заканчивают кастинг для новых героев.

На вопрос о премьере в 2023 году Кондал ответил, что всё возможно, однако всё будет зависеть от множества факторов. Так что на деле раньше 2024-го сериал, скорее всего, ожидать не стоит. У создателей уйдёт немало времени на съёмки, после чего за дело возьмётся отдел по спецэффектам.

Ранее шоураннер поделился некоторыми деталями продолжения. Как заявил Кондал, второй сезон «Дома дракона» будет куда сильнее напоминать центральные сезоны «Игры престолов».