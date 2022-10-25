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«Дом дракона» оказался популярнее «Игры престолов»

«Дом дракона» оказался популярнее «Игры престолов»
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Вчера вышла финальная серия первого сезона сериала «Дом дракона». Шоу не только получило хороший приём зрителей, но и показало впечатляющие цифры, которые опередили даже «Игру престолов».

По информации издания Deadline, более 9 млн человек посмотрели финал сезона «Дома дракона». Это стало крупнейшим показателем для HBO с момента завершения «Игры престолов» в 2019 году. Отмечается, что каждый эпизод в среднем смотрят более 29 млн человек в США, а число зрителей увеличилось втрое.

К тому же «Дом дракона» за пределами США стал самым просматриваемым сериалом, опередив восьмой сезон «Игры престолов» в Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, Гонконге и Тайване.

Второй сезон шоу начнут снимать в начале 2023 года, а выйдет он, скорее всего, только в 2024 году.

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