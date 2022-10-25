Google Chrome скоро перестанет поддерживать Windows 7 и Windows 8.1

Google сообщила о том, что с 2023 года браузер Chrome прекращает поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8.1. Последнее обновление, поддерживающее устаревшие ОС, выйдет 7 февраля. После этого пользователи «семёрки» и «восьмёрки» перестанут получать патчи для Chrome.

Как отмечает издание The Verge, остановка поддержки Windows 7 и 8.1 куда сильнее скажется на пользователях, чем те могут подумать. Дело в том, что для Chrome довольно часто выходят защитные обновления, повышающие безопасность и устраняющие различные угрозы. Да, пользователи ОС смогут и дальше продолжить пользоваться своим любимым браузером, однако они больше не будут находиться в «цифровой безопасности».

Сама Google рекомендует использовать последние версии Windows — 10 и 11. Для них Chrome продолжит получать обновления.