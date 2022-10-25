Google Chrome скоро перестанет поддерживать Windows 7 и Windows 8.1

Google сообщила о том, что с 2023 года браузер Chrome прекращает поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8.1. Последнее обновление, поддерживающее устаревшие ОС, выйдет 7 февраля. После этого пользователи «семёрки» и «восьмёрки» перестанут получать патчи для Chrome.
Как отмечает издание The Verge, остановка поддержки Windows 7 и 8.1 куда сильнее скажется на пользователях, чем те могут подумать. Дело в том, что для Chrome довольно часто выходят защитные обновления, повышающие безопасность и устраняющие различные угрозы. Да, пользователи ОС смогут и дальше продолжить пользоваться своим любимым браузером, однако они больше не будут находиться в «цифровой безопасности».
Сама Google рекомендует использовать последние версии Windows — 10 и 11. Для них Chrome продолжит получать обновления.
- 25 октября 2022
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
11:42
-
11:31
-
10:41
-
10:07
-
09:34
- 24 октября 2022
-
19:52
-
19:20
-
19:08
-
18:44
-
18:42
-
18:14
-
17:51
-
17:31
-
17:29
-
17:07
-
16:39
-
16:17
-
15:52
-
15:45
-
15:22
-
15:03
-
14:41
-
14:15
-
14:12
-
13:41
-
13:13
-
13:08
-
13:08
-
12:53
-
12:43
-
12:16