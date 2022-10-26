«Попузьяна». Вышел трейлер фильма про Чебурашку
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Киностудия «Централ Партнершип» опубликовала полноценный трейлер фильма «Чебурашка». Ролик длится более двух минут. В нём успели показать основных героев и даже самого Чебурашку. Правда, выглядит он хуже, чем в тизере, который вышел несколько месяцев назад.
Авторы позиционируют ленту как «главный семейный блокбастер Нового года». Лента отлично подойдёт для семейного просмотра, поскольку фильм, судя по трейлеру, будет добрым и забавным. Ещё в ролике Чебурашку назвали «белорусской ушастой овчаркой».
Постер фильма
Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Сергей Гармаш сыграет Гену, но в человеческом обличье. Режиссёром картины выступил Дмитрий Дьяченко.
Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года.
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