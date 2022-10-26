Килиан Мбаппе возглавил шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

EA выпустила шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с рейтингом 92. Прямо за ним расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро — 90 баллов.

Лучшие карточки шестой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team

Килиан Мбаппе — 92

Каземиро — 90

Лаутаро Мартинес — 87

Джуд Беллингем — 86

Маттейс де Лигт — 86

Усман Дембеле — 85

Антуан Гризманн — 85

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 2 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Прямо сейчас в режиме Ultimate Team также проходит событие «Нарушители», в течение которого из наборов выпадают улучшенные карточки футболистов.