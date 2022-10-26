Килиан Мбаппе возглавил шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с рейтингом 92. Прямо за ним расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро — 90 баллов.
Лучшие карточки шестой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team
- Килиан Мбаппе — 92
- Каземиро — 90
- Лаутаро Мартинес — 87
- Джуд Беллингем — 86
- Маттейс де Лигт — 86
- Усман Дембеле — 85
- Антуан Гризманн — 85
Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 2 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Прямо сейчас в режиме Ultimate Team также проходит событие «Нарушители», в течение которого из наборов выпадают улучшенные карточки футболистов.
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