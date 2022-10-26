Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Килиан Мбаппе возглавил шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

Килиан Мбаппе возглавил шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
Комментарии

EA выпустила шестую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с рейтингом 92. Прямо за ним расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро — 90 баллов.

Лучшие карточки шестой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team

  • Килиан Мбаппе — 92
  • Каземиро — 90
  • Лаутаро Мартинес — 87
  • Джуд Беллингем — 86
  • Маттейс де Лигт — 86
  • Усман Дембеле — 85
  • Антуан Гризманн — 85

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 2 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Прямо сейчас в режиме Ultimate Team также проходит событие «Нарушители», в течение которого из наборов выпадают улучшенные карточки футболистов.

Новость по теме
Роналду, Пике и Бонуччи. В FIFA 23 Ultimate Team стартовало событие Rulebreakers
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022