Роналду, Пике и Бонуччи. В FIFA 23 Ultimate Team стартовало событие Rulebreakers

EA Sports запустила первый ивент в FIFA 23 Ultimate Team под названием Rulebreakers («Нарушители»). В игру добавили первую команду футболистов с усиленными характеристиками, которых можно выбить в наборах или купить на трансферном рынке. Основная особенность новых карточек — усиленные показатели игроков в их самых слабых местах.

Лучшие карточки первых «Нарушителей» в FIFA 23

Криштиану Роналду — 91

Жерар Пике — 89

Эдин Джеко — 88

Калвин Филлипс — 87

Леонардо Бонуччи — 87

Набиль Фекир — 87

Уилфрид Заа — 86

Хесус Навас — 86

Вторую команду Rulebreakers выпустят через неделю — 21 октября. Кто именно туда войдёт, пока неизвестно.

FIFA 23 доступна на ПК и консолях. Ранее EA выпустила огромный патч, который исправил множество