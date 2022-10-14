Роналду, Пике и Бонуччи. В FIFA 23 Ultimate Team стартовало событие Rulebreakers
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EA Sports запустила первый ивент в FIFA 23 Ultimate Team под названием Rulebreakers («Нарушители»). В игру добавили первую команду футболистов с усиленными характеристиками, которых можно выбить в наборах или купить на трансферном рынке. Основная особенность новых карточек — усиленные показатели игроков в их самых слабых местах.
Лучшие карточки первых «Нарушителей» в FIFA 23
- Криштиану Роналду — 91
- Жерар Пике — 89
- Эдин Джеко — 88
- Калвин Филлипс — 87
- Леонардо Бонуччи — 87
- Набиль Фекир — 87
- Уилфрид Заа — 86
- Хесус Навас — 86
Вторую команду Rulebreakers выпустят через неделю — 21 октября. Кто именно туда войдёт, пока неизвестно.
FIFA 23 доступна на ПК и консолях. Ранее EA выпустила огромный патч, который исправил множество
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