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Стала известна примерная дата выхода второго сезона сериала «Дом дракона»

Второй сезон «Дома дракона» выйдет не раньше 2024 года
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В интервью изданию Vulture глава HBO Max Кейси Блойс рассказал о будущем сериала «Дом дракона». Он вновь заявил о невероятном успехе проекта: каждый эпизод в среднем смотрело около 29 млн человек и подтвердил, что съёмки второго сезона действительно стартуют в начале 2023 года.

Что касается даты выхода, то продолжение «Дома дракона» выйдет не раньше 2024 года.

Не ждите продолжения в 2023-м. Думаю, оно выйдет не раньше 2024-го. Мы только начинаем составлять план, и здесь пока много неизвестных. Мы не пытаемся что-то скрыть, но лучше не называть дату премьеры заранее, чтобы в конечном итоге не перенести её на более поздний срок.

Блойс также заявил, что следующим проектом во вселенный «Игры престолов» станет именно второй сезон «Дома дракона». И только после его релиза зрители увидят один из семи разрабатываемых сериалов во франшизе.

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