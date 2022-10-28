В Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК и Xbox нельзя отключить кроссплей

Игроки в Call of Duty: Modern Warfare 2 на консолях Xbox и ПК обнаружили, что они не могут отключить функцию кроссплея. При этом на платформах PlayStation она без проблем отключается, как это было в прошлых выпусках боевика.
Кроссплей отключают многие пользователи консолей, чтобы играть с соперниками, которые тоже стреляют с геймпадов. Соперничать с предпочитающими мышь и клавиатуру геймерами бывает не так просто. Плюс к этому консольные игроки не хотят наткнуться на читеров. Пользователи Xbox могут отключить кроссплей через системное меню.
Отключение кроссплея в Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox:
- перейти в меню «Настройки» на консоли Xbox;
- войти на вкладку «Общие» и выбрать «Онлайн безопасность и семья»;
- выбрать «Конфиденциальность и безопасность в Интернете», затем «Конфиденциальность Xbox Live»;
- выбрать «Просмотреть подробности и настроить», затем «Общение и многопользовательская игра»;
- на вкладке с надписью «Вы можете играть с людьми за пределами Xbox Live» выбрать «Блокировать».
В семь утра состоялась мировая премьера Call of Duty: Modern Warfare 2 — игра стала доступна по всему миру на всех платформах. Боевик поставил абсолютный рекорд в Steam по пиковому онлайну за всю историю серии.
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