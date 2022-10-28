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Call of Duty: Modern Warfare 2 поставила абсолютный рекорд онлайна для серии в Steam

Call of Duty: Modern Warfare 2 поставила абсолютный рекорд онлайна для серии в Steam
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В семь утра прошла глобальная премьера Call of Duty: Modern Warfare 2 — игра стала доступна по всему миру на всех платформах. И игроки на ПК моментально ринулись воевать на виртуальных полях сражений, даже с учётом очень неудобного времени в большинстве регионов.

Результат — моментально лучший пиковый онлайн в истории франшизы.

На пике в новую Modern Warfare 2 сыграли 238 522 человека. Помимо рекорда для серии, это ещё и четвёртый по масштабам запуск игр в 2022 году в Steam. Впереди лишь Yu-Gi-Oh! Master Duel (262 тыс.), Dying Light 2 (274 тыс.) и Elden Ring (953 тыс.).

У MW2 есть все шансы добраться до второго места в ближайшие дни, однако до Elden Ring шутер сможет добраться исключительно после запуска бесплатной Call of Duty: Warzone 2 — это случится 16 ноября.

Показатели Call of Duty в Steam

  1. Modern Warfare 2 (2022) — 238 522 человека
  2. Black Ops 1 (2010) — 118 593 человека
  3. Modern Warfare 2 (2009) — 112 874 человека
  4. Modern Warfare 3 (2011) — 86 832 человека
  5. Black Ops 2 (2012) — 71 228 человек
  6. Black Ops 3 (2015) — 63 681 человек
  7. WWII (2017) — 56 627 человек
  8. Ghosts (2013) — 37 268 человек
  9. Advanced Warfare (2014) — 35 017 человек
  10. Infinite Warfare (2016) —15 417 человек
  11. Modern Warfare Remastered (2016) — 6075 человек
  12. World at War (2008) — 4825 человек
  13. Modern Warfare (2007) — 1796 человек.
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