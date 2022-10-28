«Венома 3» снимет сценаристка «Пятидесяти оттенков серого»

Актрису, сценаристку и продюсера Келли Марсел назначили режиссёром третьей части «Венома». Келли известна по работе над сценарием «Венома 2» и «Пятидесяти оттенков серого», за которую ей досталась антипремия «Золотая малина». Первую часть истории Энди Брока и его инопланетного «друга» поставил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), а вторую — Энди Серкис («Восстание планеты обезьян»).
«Веном 3» всё ещё находится на ранней стадии разработки, но уже известно, что Тому Харди вновь доверили главную роль. Том также продюсирует проект, в этом деле ему помогает Келли — она работает и над сценарием. Дата выхода супергеройского блокбастера пока неизвестна, а слухи о грядущей картине поползли в 2021 году.
Первый «Веном» вышел в 2018 году — он заработал $ 856 млн долларов. Сиквел вышел в 2021-м, он принёс авторам $ 507 млн.
- 28 октября 2022
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