Футболист Бакаев назвал игру FIFA «мёртвой дисциплиной»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев объяснил, почему он не любит FIFA и никогда не будет организовывать по ней киберспортивные турниры. По его словам, в футбольном симуляторе много багов, поэтому по игре в мире проходит мало соревнований. Спортсмен отметил, что ему больше нравится CS:GO.

FIFA — мёртвая дисциплина. Не вижу смысла организовывать первенства по ней. В игре много багов, и чинить её не собираются. С каждым годом старые проблемы остаются, появляются новые. Кроме того, мне самому гораздо больше нравится CS:GO, — приводит слова Бакаева RT.

Футболист напомнил и об уходе с российского рынка компании Electronic Arts, заявив, что это даже к лучшему.

Electronic Arts ушла с российского рынка, поэтому нет возможности приобрести игру. Возможно, это скорее плюс, чем минус. Не придётся тратиться на покупку игроков и открытие паков, — приводит слова Бакаева RT.

Солтмурад рассказал и о тратах на лутбоксы в играх серии FIFA. Его личный рекорд — около 5–10 тыс. рублей.

Интересно собрать свою команду. Но дорого — это главный минус. Рекордная сумма, которую я тратил на покупку лутбоксов? Сложно сказать. Примерно 5—10 тыс. рублей. Честно, удивляюсь, сколько некоторые люди просаживают в FIFA, — приводит слова Бакаева RT.