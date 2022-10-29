Infinity Ward пообещала исправить частые вылеты в Call of Duty: Modern Warfare 2

Некоторые игроки в Call of Duty: Modern Warfare 2 столкнулись с ещё одной технической проблемой — в мультиплеерном режиме игра может выкинуть их в любой момент. Infinity Ward сразу отреагировала на жалобы пользователей, заявив, что они уже изучают ошибку.

Нам известно, что некоторые игроки столкнулись с вылетами. Пожалуйста, следите за обновлениями, пока мы изучаем проблему.

Вскоре после этого объявления разработчики поблагодарили игроков за терпение и заявили, что сегодня ночью они начнут активно устранять техническую проблему. А обновление выйдет немного позже.

Спасибо за ваше терпение. Завтра утром мы начнём исправлять проблему, связанную с вылетами в команде. Обновление выйдет позже.

Недавно пользователи Call of Duty: Modern Warfare 2 столкнулись с очередями. Проблема была решена очень быстро.