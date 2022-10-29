Infinity Ward пообещала исправить частые вылеты в Call of Duty: Modern Warfare 2
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Некоторые игроки в Call of Duty: Modern Warfare 2 столкнулись с ещё одной технической проблемой — в мультиплеерном режиме игра может выкинуть их в любой момент. Infinity Ward сразу отреагировала на жалобы пользователей, заявив, что они уже изучают ошибку.
Нам известно, что некоторые игроки столкнулись с вылетами. Пожалуйста, следите за обновлениями, пока мы изучаем проблему.
Вскоре после этого объявления разработчики поблагодарили игроков за терпение и заявили, что сегодня ночью они начнут активно устранять техническую проблему. А обновление выйдет немного позже.
Спасибо за ваше терпение. Завтра утром мы начнём исправлять проблему, связанную с вылетами в команде. Обновление выйдет позже.
Недавно пользователи Call of Duty: Modern Warfare 2 столкнулись с очередями. Проблема была решена очень быстро.
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