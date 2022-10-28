В Call of Duty: Modern Warfare 2 возникли очереди. Они закончились за пару минут

Помните всю драму вокруг очередей на серверы Overwatch 2? Думаю, даже спустя почти месяц об этом громком событии всё ещё помнит немало людей (но если забыли, у нас тут целая статья). Так вот, сегодня в Call of Duty: Modern Warfare 2 тоже возникли очереди…
И они закончились спустя реальные пару минут.
Иронии ситуации придаёт то, что по факту обеими играми занимается одна компания — Activision Blizzard. Однако у Call of Duty если и возникают проблемы, то они решаются оперативно. В общем-то, этот случай как раз доказала состоятельность Infinity Ward.
Вопрос тут лишь один: почему, будучи под одной корпорацией, у Blizzard постоянно возникают проблемы с сетевой инфраструктурой, тогда как у их коллег — нет? К сожалению, ответ мы вряд ли узнаем.
К слову, в Steam прямо сейчас в MW2 играют больше 220 тыс. человек.
- 28 октября 2022
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