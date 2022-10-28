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В Call of Duty: Modern Warfare 2 возникли очереди. Они закончились за пару минут

В Call of Duty: Modern Warfare 2 возникли очереди. Они закончились за пару минут
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Помните всю драму вокруг очередей на серверы Overwatch 2? Думаю, даже спустя почти месяц об этом громком событии всё ещё помнит немало людей (но если забыли, у нас тут целая статья). Так вот, сегодня в Call of Duty: Modern Warfare 2 тоже возникли очереди…

И они закончились спустя реальные пару минут.

Иронии ситуации придаёт то, что по факту обеими играми занимается одна компания — Activision Blizzard. Однако у Call of Duty если и возникают проблемы, то они решаются оперативно. В общем-то, этот случай как раз доказала состоятельность Infinity Ward.

Вопрос тут лишь один: почему, будучи под одной корпорацией, у Blizzard постоянно возникают проблемы с сетевой инфраструктурой, тогда как у их коллег — нет? К сожалению, ответ мы вряд ли узнаем.

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К слову, в Steam прямо сейчас в MW2 играют больше 220 тыс. человек.

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