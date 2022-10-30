В Steam разносят Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 в Steam встретили в штыки. Общий рейтинг шутера уже опустился ниже 60% положительных отзывов — и он продолжает снижаться.
Часть негатива вокруг недовольства игроков сюжетной кампанией, но куда больше жалуются на сетевой режим. Точнее, на определённые моменты. Во-первых, игроки на ПК в ярости от помощи в прицеливании у людей с геймпадом — они считают, что это читерство.
Уберите помощь в прицеливании на геймпадах или добавьте эту функцию всем игрокам на ПК.
Вторая причина же куда реалистичнее. У Modern Warfare 2 сейчас существует проблема со стабильностью. Игра часто вылетает, однако разработчики явно не могут понять, почему именно. Сейчас они отключают часть функционала, дабы избежать подобного — пока без особых успехов. Шансы вылететь многократно увеличиваются, если играть вместе с друзьями.
В итоге общий рейтинг шутера спустя пару дней после релиза уже стал «смешанный» — 57% на основе более 22 тыс. обзоров.
Фото: Steam
Несмотря на критику, Call of Duty: Modern Warfare 2 успешно стартовала на консолях и в Steam. На площадке Valve в первые сутки боевик поставил абсолютный рекорд онлайна для серии — на пике в него сыграли 238 522 человека. Помимо рекорда для серии, это ещё и четвёртый по масштабам запуск игр в 2022 году в знаменитом цифровом магазине.
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