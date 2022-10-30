Bayonetta 3 могло бы не быть, если бы не отмена Scalebound

Bayonetta 3 на релизе встретили крайне тепло. Критики и игроки называют её одной из лучших представительниц жанра слэшер. Руководитель разработки тайтла Хидэки Камия рассказал, что работа над третьей частью приключений обворожительной ведьмы началась сразу после отмены боевика Scalebound в 2017 году, который создавался в партнёрстве с Microsoft.

Мы приступили к Bayonetta 3 сразу после того, как проект Scalebound был отменён. Мы решили начать работу над новым слэшером про Байонетту потому, что её хотели и фанаты, и я.

Камия добавил, что после отмены Scalebound он сразу приступил к разработке концепции новой игры и к созданию нового дизайна Байонетты, который он делал вместе с дизайнером Мари Симадзаки.

Сразу после одобрения выпуска ремастеров Bayonetta 1 и 2 на Nintendo Switch Камия записал видеообращение к босcам Nintendo, которое демонстрировало страсть разработчика к третьему выпуску цикла. Именно это видео, по мнению продюсера Макото Окадзаки, послужило толчком к созданию Bayonetta 3.

Я мечтал сильнее расширить вселенную Bayonetta, а также хотел бросить вызов самому себе. Вот почему я был очень рад, что мы смогли сделать третью игру.

Bayonetta 3 вышла на Nintendo Switch 28 октября.