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Генри Кавилл не торопится брать RTX 4090, он ждёт новые карты AMD

Генри Кавилл не торопится брать RTX 4090, он ждёт новые карты AMD
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Генри Кавилл планирует в ближайшее время как следует проапгрейдить свой ПК. Сейчас актёр и большой любитель World of Warcraft присматривается к видеокартам и другим комплектующим. Он заявил, что в первую очередь хочет поменять материнскую плату, отметив, что продолжает доверять процессорам AMD.

Кавилл пока не спешит брать флагманскую видеокарту RTX 4090, он хочет дождаться выхода новых видеоускорителей от Radeon. Актёр уже встроил в свой ПК блок питания на 1600 ватт. По его словам, это было непросто, назвав «операцию» своеобразной разминкой перед полноценным апгрейдом «машины».

Генри Кавилл очень любит игры. Недавно он признался, что посвящает своему хобби минимум четыре часа в день, сейчас он проводит свободное время в Total War: Warhammer 3 и за раскраской фигурок для настольной Warhammer. Недавно стало известно, что актёр оставил роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». В четвёртом сезоне шоу его заменит Лиам Хемсворт.

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