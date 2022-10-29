Генри Кавилл уделяет видеоиграм минимум четыре часа в день
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Генри Кавилл тратит на видеоигры минимум четыре часа в день, сейчас актёр активно увлечён стратегией Total War: Warhammer 3 и раскраской фигурок для настольной Warhammer. Об этом звезда «Ведьмака» и современный Супермен рассказал в подкасте Happy Sad Confused.
Я играл в неё приличное количество времени. Когда я говорю «приличное», это означает «много» для тех, кто не играет в игры. Я люблю Total War: Warhammer 3 — она чертовски хороша.
Недавно Генри заявил, что хотел бы сделать собственную видеоигру. Актёр давно известен своей любовью к играм. Из-за World of Warcraft он мог лишиться роли Супермена в фильме Зака Снайдера. А пару лет назад актёр хвалился своим мощным ПК, который он сам собрал из дорогих комплектующих.
В начале этой недели стало известно, что Кавилл официально вернулся к роли Супермена.
Новость по темеГенри Кавилл официально вернулся к роли Супермена
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