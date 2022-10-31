В Бразилии начался чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO
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В бразильском Рио-де-Жанейро стартовал киберспортивный турнир Intel Extreme Masters Rio Major 2022 — главный чемпионат по командному шутеру Counter-Strike: Global Offensive.
Участие в соревнованиях примут 24 команды из всех основных регионов, в том числе три коллектива из России — Outsiders (состав клуба Virtus,pro, сменивший название из-за санкций организаторов), Cloud9 и Team Spirit. С 31 октября по 13 ноября на чемпионате разыграют титул лучшей команды мира, а также призовой фонд в размере $ 1,5 млн.
В ближайшие четыре дня 16 команд проведут матчи первого этапа и выявят первую восьмёрку неудачников IEM Rio Major 2022. Восемь лучших присоединятся к лучшим командам мира в основном этапе мэйджора по CS:GO.
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