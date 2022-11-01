«Человек-паук» стал самой быстропродаваемой игрой Sony на ПК
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Недавно Sony опубликовала квартальный отчёт, в котором пообщалась с инвесторами и раскрыла некоторую интересную информацию, касательно своих игр.
Так, «Человек-паук» стал самой быстропродаваемой игрой Sony на ПК. Проект обошёл другие порты, включая Horizon Zero Dawn и God of War. Кстати, Sony раскрыла продажи последней. Количество проданных копий экшена превысило 23 млн копий — это с учётом ПК-версий тайтла.
Изначально «Человек-паук» вышел на PS4 в 2018 году, а в январе 2022 года игра добралась до ПК и была тепло принята критиками — ругали разве что техническую сторону проекта.
Уже в ноябре до ПК также доберётся «Человек-паук: Майлз Моралес». Ознакомиться с другими данными из отчёта можно в нашем материале.
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