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Отчёт Sony: отгрузки PS5 достигли 25 млн штук, число подписчиков PS Plus уменьшилось

Отчёт Sony: отгрузки PS5 достигли 25 млн штук, число подписчиков PS Plus уменьшилось
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Sony подвела итоги третьего финансового квартала 2022 года. За последние три месяца компания отгрузила 3,3 млн PS5 — общие поставки консоли превысили показатель в 25 млн единиц. Это довольно высокий показатель, однако он ниже, чем был у PS4. За тот же промежуток отгрузки прошлой консоли Sony превышали 29,4 млн штук.

Компания отмечает, что всё дело в пандемии и общемировой нехватке полупроводников, из-за чего далеко не все желающие могли приобрести себе заветную консоль. Прямо сейчас компания нагружает склады магазинов свежими приставками, чтобы повысить продажи PS5 в праздничный период.

Тем временем количество подписчиков PS Plus упало с 47,2 млн до 45,4 млн пользователей. Ежемесячное число активных пользователей PlayStation также понизилось и составило 102 млн человек. При этом выручка компании выросла на 8% и составила $ 2,32 млрд.

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