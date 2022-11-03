Расписание четвертого дня стадии претендентов IEM Rio Major 2022 по CS:GO

В четверг, 3 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут решающие матчи первого этапа чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по шутеру CS:GO.

Победители серий до двух побед пройдут в следующую стадию главного турнира сезона, проигравшие покинут мэйджор в Бразилии.

Расписание матчей IEM Rio Major 2022 на 3 ноября:

17:00. OG (Европа) — Vitality (Европа);

20:30. GamerLegion (Европа) — Cloud9 (Россия);

0:00. Fnatic (Европа) — 9z Team (Уругвай).

Все матчи будут проведены в формате best-of-3 (до двух выигранных карт). Время начала указано по московскому часовому поясу.

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит с 31 октября по 13 ноября в Бразилии. Участники ведут борьбу за общий призовой фонд в размере $ 1,25 млн.