Оффлейнер OG покинул состав команды по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб OG сообщил, что игрок третьей позиции состава по Dota 2 Аммар ATF аль-Ассаф принял решение уйти из команды.

Руководство организации поблагодарило его за время в составе. На данный момент иорданский оффлейнер останется в клубе, но будет переведён в инактив, где сможет рассмотреть все поступающие предложения от других команд.

От звезды пабов до признания одним из лучших игроков в мире. Мы гордимся тем, что были частью его невероятного пути!

На данный момент неизвестно, куда может перейти Аммар ATF аль-Ассаф и кто заменит его в составе европейского клуба по Dota 2.

Состав OG по Dota 2:

Божидар bzm Богданов;

Томми Taiga Ле;

Артем Yuragi Голубев;

Михаил Misha Агатов.

На чемпионате мира The International 2022 команда OG заняла 7-8-е место, заработав около $ 470 тыс. Клуб пока не сообщал, как изменится состав по Dota 2 перед новым сезоном.