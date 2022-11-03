Оффлейнер OG покинул состав команды по Dota 2
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Европейский киберспортивный клуб OG сообщил, что игрок третьей позиции состава по Dota 2 Аммар ATF аль-Ассаф принял решение уйти из команды.
Руководство организации поблагодарило его за время в составе. На данный момент иорданский оффлейнер останется в клубе, но будет переведён в инактив, где сможет рассмотреть все поступающие предложения от других команд.
От звезды пабов до признания одним из лучших игроков в мире. Мы гордимся тем, что были частью его невероятного пути!
На данный момент неизвестно, куда может перейти Аммар ATF аль-Ассаф и кто заменит его в составе европейского клуба по Dota 2.
Состав OG по Dota 2:
- Божидар bzm Богданов;
- Томми Taiga Ле;
- Артем Yuragi Голубев;
- Михаил Misha Агатов.
На чемпионате мира The International 2022 команда OG заняла 7-8-е место, заработав около $ 470 тыс. Клуб пока не сообщал, как изменится состав по Dota 2 перед новым сезоном.
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