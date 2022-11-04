Вернуть Генри Кавилла в «Ведьмака» хотят уже более 60 тыс. фанатов

Несколько дней назад фанаты создали петицию на сайте Change.org. с просьбой вернуть Генри Кавилла в «Ведьмака». Новость об уходе актёра из сериала шокировала людей, поэтому они не захотели сидеть сложа руки.

На момент создания у петиции было всего 3 тыс. подписей, однако на сегодняшний день количество подписавшихся людей превышает 60 тыc. Скорее всего, это ни к чему не приведёт, однако приятно видеть, что фанаты не могут просто так отпустить любимого актёра.

Также в петиции просят уволить всю команду сценаристов, потому что якобы из-за разногласий с ними Кавилл и решил покинуть проект. Напомним, что вместо Кавилла роль Геральта с четвёртого сезона будет исполнять Лиам Хемсворт — брат Криса Хемсворта, который играет Тора в фильмах Marvel Studios.