Вернуть Генри Кавилла в «Ведьмака» хотят уже более 60 тыс. фанатов

Несколько дней назад фанаты создали петицию на сайте Change.org. с просьбой вернуть Генри Кавилла в «Ведьмака». Новость об уходе актёра из сериала шокировала людей, поэтому они не захотели сидеть сложа руки.
На момент создания у петиции было всего 3 тыс. подписей, однако на сегодняшний день количество подписавшихся людей превышает 60 тыc. Скорее всего, это ни к чему не приведёт, однако приятно видеть, что фанаты не могут просто так отпустить любимого актёра.
Также в петиции просят уволить всю команду сценаристов, потому что якобы из-за разногласий с ними Кавилл и решил покинуть проект. Напомним, что вместо Кавилла роль Геральта с четвёртого сезона будет исполнять Лиам Хемсворт — брат Криса Хемсворта, который играет Тора в фильмах Marvel Studios.
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