Для The Callisto Protocol вышел подкаст c предысторией игры

Разработчики The Callisto Protocol ещё до выхода игры решили развивать её вселенную. Тайтл уже получил подкаст, который выступает приквелом к основным событиям проекта. Послушать его можно на сайте игры.
В подкасте рассказывается о пилотах Перси и Кейне, которые отправляются на станцию Хеликс, чтобы поймать опасного преступника. На своём пути персонажи столкнутся с ужасающими монстрами и другими проблемами. Героев озвучили Гвендолин Кристи из «Игры престолов» и Майкл Айронсайд, известный по роли Сэма Фишера из Splinter Cell.
The Callisto Protocol представляет собой сурвайвал-хоррор, в котором игрокам нужно выбираться из тюрьмы, заполненной жуткими существами. По духу тайтл напоминает Dead Space.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Разработчики уже подумывают о продолжении проекта.
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