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Покупатели Call of Duty: Modern Warfare 2 Vault Edition получат бонус

Покупатели Call of Duty: Modern Warfare 2 Vault Edition получат бонус
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Покупатели Vault Edition-версии Call of Duty: Modern Warfare 2 были уверены, что они автоматически получат дополнительные жетоны двойного опыта. Но издатель бонус им так и не предоставил, многие пользователи начали жаловаться на это в соцсетях. В результате Activision всё же решила подарить им жетоны двойного опыта на 10 часов игры и аналогичные жетоны двойного опыта оружия.

Игроки возмутились потому, что ранее все покупатели Vault Edition-версий Vanguard, Black Ops Cold War, Modern Warfare и других выпусков Call of Duty получали эти жетоны автоматически.

Мы понимаем, что возникла некоторая путаница с эксклюзивными наградами. Поэтому мы решили наградить всех игроков, которые владеют или приобрели Modern Warfare 2 Vault Edition.

Владельцы Call of Duty: Modern Warfare 2 Vault Edition получили различный бонусный контент. Например, у них есть доступ к четырём исполнителям, к которым у пользователей стандартной версии шутера доступа нет.

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