Внешность всех 25 бойцов мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2

Уже завтра, 28 октября, полноценно выйдет Call of Duty: Modern Warfare 2 — игроки смогут окунуться в соревновательный мультиплеер с массой режимов — от многоборья и классики и до масштабных «Наземных войн» и «Вторжения». Также появятся три спецоперации для кооператива.

Мы много играли в бету, прошли сюжетную кампанию и посмотрели интригующую сцену после титров. А теперь готовы ворваться в мультиплеер.

Наше видео с обзором сюжета. Посмотрите со звуком

Но перед этим хотим познакомить вас со всеми доступными оперативниками. Всего доступно две фракции общей численностью 25 оперативников. Сразу 20 бойцов на запуске игры (и четыре бонусных для владельцев Vault Edition). Вдобавок на PlayStation свой эксклюзивный исполнитель.

И изучить всех оперативников: настоящие имена, позывные, возраст и краткие, но забавные и яркие биографии каждого из них. Вас ждут социофобы, любители видеоигр, рыбаки, охотники, сёрфингисты, бывшие полицейские, наследницы королевского рода, потомственные авиаторы и один капитан Прайс — да, всё также сильно ненавидящий запертые двери.

Безымянные бойцы СпецГру

Исполнитель: рейнджеры СпецГРУ

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: недоступна

Гражданство: США

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: доступен для всех игроков без дополнительных условий получения. Есть четыре разных стиля для кастомизации персонажа.

Луна

Исполнитель: Луна

Настоящее имя: Це Минчжу

Возраст: 31 год

Биография: она из семьи сингапурских иммигрантов, была отличницей в школе

Гражданство: Канада

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: завершить совместную операцию «Защитник: гора Зайя».

Рейес

Исполнитель: Рейес

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: рыбак и охотник, в детстве часто прогуливал школу

Гражданство: Канада

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: завершить миссию «Побег из тюрьмы» в сюжетной кампании.

Громско

Исполнитель: Громско

Настоящее имя: Собеслав Костюшко

Возраст: неизвестен

Биография: в детстве ему снились кошмары с крылатым всадником-гусаром

Гражданство: Польша

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: завершить совместную операцию «Серая мышь».

Соуп

Исполнитель: Соуп

Настоящее имя: Джонни «Соуп» Мактавиш

Возраст: неизвестен

Биография: самый молодой кандидат отбора в САС в истории британских войск

Гражданство: Великобритания

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: доступен покупателям Vault Edition.

Гоуст

Исполнитель: Гоуст

Настоящее имя: Саймон «Соуп» Райли

Возраст: неизвестен

Биография: старший офицер в ОТГ-141 капитана Прайса

Гражданство: Великобритания

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: доступен покупателям Vault Edition.

Фара

Исполнитель: Фара

Настоящее имя: Фара Карим

Возраст: неизвестен

Биография: главнокомандующая сил освобождения Урзыкстана

Гражданство: Урзыкстан

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: доступна покупателям Vault Edition.

Прайс

Исполнитель: Прайс

Настоящее имя: Джон Прайс

Возраст: в 22 года попал в плен, но сейчас он намного старше

Биография: командир ОТГ-141 и ненавистник закрытых дверей

Гражданство: Великобритания

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: доступен покупателям Vault Edition.

Нова

Исполнитель: Нова

Настоящее имя: Нова Браун

Возраст: неизвестен

Биография: выросла в семье потомственных британских авиаторов

Гражданство: Великобритания

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: завершить миссию «Жестокость и расчёт» в кампании.

Клео

Исполнитель: Клео

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: из рабочей афинской семьи, имя Клео в честь царицы Египта

Гражданство: Греция

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: убить противника с помощью боевого снаряжения.

Зимо

Исполнитель: Зимо

Настоящее имя: Чжицян Вон

Возраст: 20 лет

Биография: храбрый внук сражавшейся в гражданской войне бабушки

Гражданство: Китай

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: убить противника дополнительным оружием.

Гус

Исполнитель: Гус

Настоящее имя: Густаво Родригес

Возраст: неизвестен

Биография: был инструктором по сёрфингу на пляжах Коста-Рики

Гражданство: Мексика

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: пять раз окажите помощь в убийствах за один сетевой матч.

Чуи

Исполнитель: Чуи

Настоящее имя: Хесус Ордас

Возраст: неизвестен

Биография: в семь лет он был патрульным в картеле Ла Аранья, в 17 лет сбежал

Гражданство: Мексика

Фракция: СпецГРУ

Как разблокировать: завершить миссию «Боевики картеля» в кампании.

Безымянные бойцы КорТак

Исполнитель: оперативники КорТак

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: недоступна

Гражданство: США

Фракция: КорТак

Как разблокировать: доступен для всех игроков без дополнительных условий получения. Есть четыре разных стиля для кастомизации этого персонажа.

Стилет

Исполнитель: Стилет

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: бывшая полицейская с глубоким шрамом на лице

Гражданство: Италия

Фракция: КорТак

Как разблокировать: в бою убить двух бойцов, недавно убивших вас.

Аксель

Исполнитель: Аксель

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: современный викинг с Лофотенских островов

Гражданство: Норвегия

Фракция: КорТак

Как разблокировать: убить 20 противников за один сетевой бой.

Конор

Исполнитель: Конор

Настоящее имя: Деклан О'Конор

Возраст: неизвестен

Биография: служит в ирландской армии с 18 лет

Гражданство: Ирландия

Фракция: КорТак

Как разблокировать: убить пять врагов выстрелами от бедра за один сетевой бой.

Зеро

Исполнитель: Зеро

Настоящее имя: Сами Закария

Возраст: неизвестен

Биография: раньше он любил вечеринки и вырос в богатой египетской семье

Гражданство: Египет

Фракция: КорТак

Как разблокировать: завершить совместную операцию «Запретная зона».

Хоранги

Исполнитель: Хоранги

Настоящее имя: Ким Хон-Джин

Возраст: неизвестен

Биография: скрывается от корейской мафии и всегда носит маску

Гражданство: Южная Корея

Фракция: КорТак

Как разблокировать: убить пять врагов с наивысшим счётом во время сетевого боя.

Для тех, кто получил 18-й уровень в бете: вам доступен уникальный скин Collision.

Хатч

Исполнитель: Хатч

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: большой поклонник американского футбола и любитель видеоигр

Гражданство: США

Фракция: КорТак

Как разблокировать: завершить миссию «Команда Гоуста» в кампании.

Калисто

Исполнитель: Калисто

Настоящее имя: Калисто Аллар

Возраст: неизвестен

Биография: наследница последнего королевского рода Франции

Гражданство: Франция/Испания

Фракция: КорТак

Как разблокировать: убить пять врагов в голову во время одного сетевого боя.

Кениг

Исполнитель: Кениг

Настоящее имя: недоступно

Возраст: неизвестен

Биография: давно и крепко страдает от серьёзной формы социофобии

Гражданство: Германия

Фракция: КорТак

Как разблокировать: нанести добивающий удар.

Фендер

Исполнитель: Фендер

Настоящее имя: Фендер Такач

Возраст: неизвестен

Биография: сын агента ЦРУ и активистки подполья советской эпохи

Гражданство: Венгрия

Фракция: КорТак

Как разблокировать: убить двух врагов из гранатомёта во время сетевого боя.

Роуз

Исполнитель: Роуз

Настоящее имя: Розлин «Роуз» Хелмс

Возраст: неизвестен

Биография: выросла в горах Колорадо и закончила рейнджерскую учебку

Гражданство: США

Фракция: КорТак

Как разблокировать: убить противника выстрелом в упор.

Они

Исполнитель: Они

Настоящее имя: Хиро «Они» Ватанабэ

Возраст: неизвестен

Биография: неизвестна

Гражданство: неизвестно

Фракция: КорТак

Напишите в комментариях, кто из этих героев понравился вам больше всего, кого вы уже успели разблокировать в игре, а также — кого не хватает в новой Call of Duty? Представителей каких стран или же, ещё лучше, — вспомните вместе с нами культовых персонажей серии, которые могли бы появиться в этой игре?