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Глава Xbox всерьёз задумался о StarCraft 3 и Warcraft 4

Глава Xbox всерьёз задумался о StarCraft 3 и Warcraft 4
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В интервью изданию Ars Technica глава Xbox Фил Спенсер выразил желание вернуть в строй культовые игровые серии StarCraft и Warcraft. Топ-менеджер добавил, что, пока сделка между Microsoft и Activision Blizzard не состоялась, он не может принимать решения по играм знаменитого издателя.

Фила будоражит и вдохновляет сама мысль, что он может выпустить продолжения StarCraft и Warcraft.

StarCraft — знаковая игра для всей отрасли. Как с точки зрения киберспорта и появления стратегий в реальном времени на консолях, так и в плане раскрытия и подачи сюжета в подобных играх.

О сделке между Microsoft и Activision Blizzard стало известно ещё в январе 2022-го. Microsoft выложит за издателя рекордные $ 68,7 млрд. Сейчас сделку проверяют различные антимонопольные регуляторы. Полное поглощение должно завершиться летом 2023 года.

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