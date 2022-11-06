Battlefield 1 обошла по популярности Battlefield 2042
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Battlefield 1 получила в Steam 88-процентную скидку — акция завершится 7 ноября. Благодаря временной уценке онлайн боевика превысил 49 тыс. игроков. Напомним: в России игра недоступна для покупки, потому что Electronic Arts приостановила в регионе свою деятельность.
Фото: Steam
Онлайн Battlefield 1 на платформе Valve обошёл по количеству одновременно играющих пользователей Battlefield 2042. В первую неделю ноября онлайн нового шутера студии DICE достиг лишь отметки 5379 человек.
Battlefield 1 вышла 21 октября 2016 года на PS4, Xbox One и ПК. События боевика развиваются в сеттинге Первой мировой войны. На старте боевик приняли тепло, на агрегаторе Metacritic он получил 88 баллов из 100 от критиков и 7,2 из 10 от пользователей.
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