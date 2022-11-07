На внешность Шепарда из Mass Effect повлиял актёр Джордж Клуни

Во время производства культовой Mass Effect разработчики из Bioware долго не могли определиться с тем, как будет выглядеть главный герой. Они проводили собрание за собранием, но всё никак не могли выбрать хотя бы примерный образ персонажа — как вдруг за дело всерьёз взялся дизайнер Майк Джефрис.

Он решил, что капитан Шепард должен быть героем с короткой стрижкой и квадратным подбородком — и при создании образа он отталкивался от Джорджа Клуни. В итоге разработчики пришли к выводу, что полностью копировать внешность голливудской звезды они не станут, но он был отличным референсом для всей команды. Впоследствии дизайнеры выбрали внешность голландской модели Марка Вандерло, а на озвучку позвали канадского актёра Марка Мира.

Джордж Клуни и Марк Вандерло — прообразы капитана Шепарда Фото: Thegamer

Впоследствии геймдизайнер Mass Effect Кейси Хадсон рассказывал, что характер Шепарда был вдохновлен образом Джека Бауэра из сериала «24 часа». Поэтому капитан в первую очередь человек действия — он тщательно скрывает свои эмоции.