Актёр-близнец в финале «Дома дракона» пошёл на хитрость

Грег Яйтанс, который снимал последний эпизод «Дома дракона», рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly об одном забавном случае, произошедшем во время съёмок шоу.

В сериале есть два брата Аррик и Эррик Каргайлы. В реальности их сыграли братья-близнецы Люк и Эллиотт Титтенсоры. По словам Яйтанса, в финальном эпизоде пришлось заменить Эллиотта, игравшего Эррика, на его брата Люка. Дело в том, что Эллиотт подхватил COVID-19, но, к счастью, у создателей шоу был его брат-близнец.

Эллиотт заразился COVID-19, поэтому мы заменили его на его брата. То, как я додумался до этого, было неожиданно. Если бы не Люк, то это буквально убило бы нас.

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«Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Шоу доступно для просмотра в различных онлайн-кинотеатрах. Сериал получил полноценный русскоязычный дубляж.