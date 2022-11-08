Актёр-близнец в финале «Дома дракона» пошёл на хитрость
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Грег Яйтанс, который снимал последний эпизод «Дома дракона», рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly об одном забавном случае, произошедшем во время съёмок шоу.
В сериале есть два брата Аррик и Эррик Каргайлы. В реальности их сыграли братья-близнецы Люк и Эллиотт Титтенсоры. По словам Яйтанса, в финальном эпизоде пришлось заменить Эллиотта, игравшего Эррика, на его брата Люка. Дело в том, что Эллиотт подхватил COVID-19, но, к счастью, у создателей шоу был его брат-близнец.
Эллиотт заразился COVID-19, поэтому мы заменили его на его брата. То, как я додумался до этого, было неожиданно. Если бы не Люк, то это буквально убило бы нас.
Новость по темеВторой сезон «Дома дракона» выйдет не раньше 2024 года
«Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Шоу доступно для просмотра в различных онлайн-кинотеатрах. Сериал получил полноценный русскоязычный дубляж.
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